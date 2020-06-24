Başkan Tanış’ın Ankara temasları sürüyor

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında bakanlıklarda gerçekleştirilen toplantılarda Gürpınar’da yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. Belediye tarafından yapılacak olan projeler başta olmak üzere Hoşap Kalesi, tarihi Kırk Değirmenler, semt sahaları, basketbol sahaları, kapsamlı Gençlik ve Spor Merkezi ile enerji ve doğalgaz projelerinin detayları görüşüldü. Ankara temasları hakkında bilgilendirme yapan Başkan Tanış, “İlçemiz adına çok verimli ziyaretler gerçekleştirdik. İlçemizin gelecek vizyonunu oluşturmak için uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerimizin bir kısmını bakanlarımıza sunduk. Sağ olsunlar ki özenle dinleyerek, beğenilerini belirtip destekleyeceklerini ifade ettiler. Hoşap Kalemiz ile tarihi Kırk Değirmenlerimizin restorasyon çalışmalarını programa aldık. Aynı zamanda gençlerimizi sporla buluşturmak amacıyla 10 semt sahası, 10 basketbol sahası ve 1 adet kapsamlı Gençlik ve Spor Merkezi projelerinin de onayını aldık. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla ilçemizdeki enerji kesintisi ile doğalgazın gelmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın izniyle her alanda ilçemizi daha da ileriye taşımak için elbirliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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