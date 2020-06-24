Çaldıran Belediyesinden ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin talimatları üzerine ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında toplanan 5 ton malzeme geri dönüşüme kazandırıldı.

Çaldıran Belediyesi ile Vangölü Duranlar Geri Dönüşüm Firması arasında ‘Sıfır Atık’ projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde startı verilen ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek veren Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan 5 ton pet şişe, naylon ve kağıt gibi malzemeler geri dönüşüme kazandırıldı.

Çaldıran çarşı merkezinde yoğunluğun olduğu yerlerle tüm kamu kurumları binalarda çevre kirliliğinin önüne geçildiğini belirten Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, “Türkiye genelinde başlatılan bu uygulamaya Çaldıran Belediyesi olarak tam destek verdik. Çaldıran’ımızın daha temiz, daha yaşanılır bir ilçe haline gelmesi açısından çok önemli bir proje olarak görüyoruz. ‘Temizlik imandandır’ şuuruyla yapılan bu çalışmada çevreye uzun yıllar zarar verebilecek yaklaşık 5 ton atık malzemeyi toplanarak geri dönüşüme kazandırdı. Ambalaj Atık Yönetmeliği esaslarına uygun olarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ekonomiye kazandırılması için kağıt, plastik, pil, atık yağ ve benzeri atıkları toplayarak yeniden geri dönüşüme kazandırdık. Halkımızın da desteklediği bu proje sayesinde ilçemiz daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir haline gelecektir” dedi.

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