Van Uğur Okulları Müdürü Celal Lenk’ten YKS’ye girecek öğrencilere öneri

Van Uğur Okulları Müdürü Celal Lenk, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020YKS) öncesi öğrencilere bazı önerilerde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Van Uğur Okulları Müdürü Celal Lenk, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020YKS) önce temmuz ayına, daha sonra yeniden haziran ayına alındığını belirterek, “İki kere tarih değişikliği ise en çok öğrencileri etkiledi. Sınavın son zamanlarında yapılan psikolojik hazırlık en az akademik hazırlık kadar önemlidir. Bütün adayların zor bir süreçten geçtiği ortada, fakat şu zamana kadar verdikleri emeğin boşa gitmemesi için hızlıca toparlanıp sınava odaklanmaları gerekir. Sınav tarihinin değişikliği ile ilgili olarak; tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) da iki kere tarih değişikliği yaşamak zorunda kaldı. Bu süreçten en çok etkilenenler elbette ki sınava hazırlanan öğrenciler oldu. Ancak şu an her şeyi bir kenara bırakıp çalışmaya odaklanmak ve daha fazla vakit kaybetmeden dikkatlerini toplayarak, çalışma planlarını düzenleyerek sınava odaklanmalılar. Aslında her yıl öğrencilerin karşılaştığı birtakım problemler olabiliyor. Mesela sınav sisteminin değiştiği yılları hatırlayın. O yıllarda pes etmeyen, motivasyonunu sağlayan öğrenciler hedefine rahatlıkla ulaştı. Bu süreçte stresten uzak durmaya çalışmalısınız. Size en çok değer veren kişilerin yanında; evinizde, ailenizle olmanın verdiği güveni hissetmelisiniz” dedi.

2020 YKS’de TYT’nin 135 dakikadan 165 dakikaya uzatılması ve ikinci oturumun yani AYT’nin de baraj puanının 180’den 170 puana çekilmesinin öğrencileri çok rahatlatacağını dile getiren Van Uğur Okulları Müdürü Celal Lenk, “Yapılan bu değişikler sayesinde öğrenciler zaman açısından avantajlı duruma geçtiler ve geçen yıllara oranla daha fazla öğrencinin barajı geçip tercih yapma hakkı elde edecektir. Ama şunu unutmamak gerekir ki bu değişiklikler sadece bu yıl için geçerli olacaktır. Uğur Eğitim Kurumları olarak pandemi sürecinde öğrencilerimize hem akademik hem de psikolojik desteğimizi sonuna kadar sürdürdük. Metodbox sistemi ile ulusal çapta bir hizmet sunduk. Öğrencilerimiz bu sistem sayesinde hiçbir dersten eksik kalmadan hem konu çalışmasını hem soru çözümünü hem de deneme sınavlarını çözerek sınava bir bütün olarak hazırlandı. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak motivasyonlarını en üst düzeyde tutmaya çalıştılar. Ders hocalarımız metodbox sistemi dışında online olarak öğrencilere program dahilinde ders anlatıp yapamadıkları soruları çözmeye çalıştılar. Sınava çok az bir zamanın kaldığı şu günlerde öğrencilerin hiçbir şekilde moralini bozmaması, beslenme ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri, ağır egzersiz gerektirecek aktivitelerden kaçınmaları ve hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla sınav hakkında konuşmamaları gerekir. Şunu unutmamak gerekir. Bu sınav bir son değildir. Bu sınav zekanızı ya da hayattaki başarınızı ölçmeyecek ve asıl başarının karakterinizin ve davranışlarınızın olduğunu bilin. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

