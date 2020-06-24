Dilmetaş Mahallesi'nde uygulanan karantina sona erdi

Van’ın Gevaş ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 16 gün önce karantinaya alınan Dilmetaş Mahallesi'nde uygulama sona erdi.



Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilçemiz sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda Dilmetaş Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlarda Covid19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını önlemek ve böylece toplum sağlığını korumak amacıyla Gevaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Haziran 2020 Tarih ve 2020/12 Sayılı Kararı ile giriş ve çıkışlarına sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine, temaslı olan kişilerin izlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle yapılmasına karar verilmiştir. Bu mahallemizde karantina tarihinden itibaren 16 gün, son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla zaman geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 24 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle sonlandırılmasına, karantinanın yalnızca pozitif vakaların bulunduğu hanelerde devam etmesine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Haziran 2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur” denildi.

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