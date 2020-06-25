Milletvekili Gülaçar’dan ‘Erçek-Memedik Deresi’ müjdesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, ErçekMemedik Deresi ıslah projesiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Önceki yıl bölge halkının ve muhtarların talepleri doğrultusunda projelendirdikleri ve Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü önderliğinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Milletvekili Gülaçar, “İlimiz Erçek Mahallesi sınırları içinde bulunan Memedik Deresi’nin ıslahı kapsamında yaklaşık 15,6 kilometre uzunluğunda derenin dere tanzimi ve taş tahkimatında 168 bin 261 metreküp taş tahkimatı, 571 bin 897 metreküp kazı ve 1 milyon 680 metreküp x kilometre taşıma planlanmıştır. Çalışmalar halihazırda devam etmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin metreküp taş tahkimatı, 45 bin metreküp taş nakli ve 55 bin metreküp kazı yapıldı. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başta bölge müdürümüz ve yardımcıları olmak üzere tüm DSİ çalışanlarına gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti hükümetlerinin Van ve bölge illeriyle ilgili sayısız yatırımları olduğunu ifade ederken, yapılmakta olan birçok yatırım faaliyetlerini, eğitim, sağlık ve kültür faaliyetlerini takip ettiklerini ve birçok yeni projenin planlandığını belirtti.

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