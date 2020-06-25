Koronavirüslü işçiler Van´a gelmeden Bolu´da yakalandı

<br>Safa ATMACA/VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İstanbul´dan Van´a gelmek için yola çıkan minibüsteki işçilerde koronavirüs olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İşçilerin bulunduğu minibüs, Bolu´da durduruldu. Test sonuçları pozitif çıkan 5 işçi hastaneye yatırılıken, diğerleri İstanbul'a geri gönderildi. <br>İstanbul´daki bir fabrikada çalışan 16 işçi, minibüsle, memleketleri Van´ın Muradiye ilçesine bağlı Topuzarpa Mahallesi'ne gelmek için plan yaptı. Ancak yola çıkmadan 2 gün önce rahatsızlanan 1 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan işçi, tedaviye alınırken diğer işçilere de test yapıldı. Ancak test yapılan işçiler, sonuçların çıkmasını beklemeden minibüs ile yola çıktı.<br>Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar gelen ihbar üzerine, <br>Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez´in talimatıyla, harekete geçti. Jandarma ve sağlık ekipleri, işçileri taşıyan minibüsün sürücüsü ile irtibata geçti. İşçilerin isim listesi alındı. 5 içinin daha test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi. Minibüsün geçeceği güzergâhtaki tüm ekipler, bilgilendirildi. İşçileri taşıyan minibüs, Bolu´nun Gerede ilçesinde, durduruldu. Sağlık ekipleri araçta bulunan ve testleri pozitif çıkan işçileri hastaneye sevk ederken, diğer işçiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında İstanbul´a geri gönderdi.DHA-Genel Türkiye-Van Safa ATMACA<br>2020-06-25 11:59:44<br>

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