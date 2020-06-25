Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti

Van’ın Erciş Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
2728 Haziran 2020 tarihlerinde tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak olan sınav öncesinde Erciş Belediyesi tarafından hafta başından itibaren okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İlçede sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda dezenfekte yapan belediye ekipleri, okulları sınav öncesinde hijyenik bir hale getirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.