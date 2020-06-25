Başkan Vekili Aslan çalışmaları yerinde inceledi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçenin birçok noktasında devam eden sıcak asfalt, yama ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçenin birçok noktasında devam eden sıcak asfalt serimi, yama ve parke taşı çalışmalarının yapıldığı noktalardan biri olan Türkoğlu 1. Sokakta incelemelerde bulundu. Bahçıvan Mahallesi Türkoğlu 1. Sokak sakinleriyle bir araya gelip talep ve önerileri dinleyen Aslan, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması hususunda birim müdürlerine gereken talimatları verdi.

Beraberinde Fen İşleri Müdürü Sait Uçar ve ilgili birim müdürlerinin olduğu incelemelerde Aslan, çalışmaların son durumu hakkında birim müdüründen bilgi aldı. Sokak sakinleri ile ilçenin hem merkez hem de kırsal mahallelerinde yoğun bir çalışma içine girdiklerini dile getiren Aslan, yapım çalışmaları devam eden asfalt yama ve parke taşı çalışmalarının bir an önce bitirilerek, vatandaşlara daha modern ve estetik ortamlar sunma gayretinde olduklarını söyledi. Aslan, "Arkadaşlarımızla birlikte ilçemizin birçok noktasında devam eden çalışmalarımız ile İpekyolu’nu güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemiz için güzel eserleri inşa etmeye devam ederken diğer yandan cadde ve sokaklarımızı günün şartlarına en uygun şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bu anlamda altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde gerekli asfalt yama ve parke taşı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Böylece vatandaşlarımızın hizmetine daha güzel ve kullanışlı cadde ve sokaklar sunuyoruz" dedi.

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