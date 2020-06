Hilton’a bölgenin ilk ‘Güvenli Turizm’ sertifikası

Van’ın 5 yıldızlı oteli Doubletree By Hilton Van Hotel, korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile bölgenin ilk ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alan oteli oldu.

Van’da yıllardır yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak kentin ekonomisine katkı sağlayan Doubletree By Hilton Van Oteli, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının işbirliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında Doğu Anadolu Bölgesinde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alan ilk otel oldu. Doubletree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari’ye sertifikayı teslim eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Bizdeki otellerden ilki güvenli turizm belgesini aldı. İnşallah diğer konaklama mekanlarımız da bunu takip eder. Hem pandemi sürecinde aldığı tedbirlerle hem de müşterisine sunduğu hizmet ile otelimiz bu belgeyi hak etti. İnşallah bu da onlara daha fazla kazanç getirir ve hem onlar hem de kentimiz kazançlı olacak. Uzun zamandan beri esnafımız korona virüs nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Şu anda bir hareketlilik başladı. İnşallah normale döndükçe de Van tekrar turizm kenti olup, bölgesinin lokomotifi olur. Ben bu anlamda bu otelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Güvenli Turizm Sertifikası almanın zor olduğunu ifade eden Doubletree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari ise “Bu belge zorunlu bir belge değil, isteyen otel alabiliyor. Ancak şartları çok ağır. 160 maddesi var. Bizde bu şartları yerine getirerek, TSE kılavuzluğunda, onların denetimini geçerek bu belgeyi almaya hak kazandık. Bu belgeyi almak çok önemli. Ancak belgenin geçerli olması için her ay gizli misafir tarafından denetleniyorsunuz ve bu belgeyi muhafaza etmeniz için şartları yerine getirmeniz lazım” dedi.

Doubletree by Hilton Van Otelinde misafirlerin ve çalışanların sağlığı için otele giriş yapan herkesin hijyen paspasından geçtikten sonra temasız termal kamera ile vücut ısı ölçümünün yapılarak kayıt altına alındığını vurgulayan Ensari, “Otele kabul edilen tüm bavullar dezenfekte edilerek kabul ediliyor. Van’da yine bir ilk olarak odalara ve genel alanlara havalandırma sistemi üzerinden düzenli temiz hava verilmektedir. Hilton ailesi olarak 100 yılı aşkın süredir konaklama sektörünün öncü firması olarak bu süreçte tüm misafir ve takım arkadaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak kusursuz konaklama deneyimi sunmaktayız. Yine yasal prosedürlere ek olarak Hilton markasının pandemi döneminde Mayo Clinic tarafından geliştirilen Clean Stay standartlarını doğrultusunda odaların temizlendikten sonra dezenfekte edilerek mühürlenme işlemi de Doubletree by Hilton Van için olmaz ise olmazların başında geliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.