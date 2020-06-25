Çaldıran Belediyesi ilçeyi çiçeklerle süslüyor

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yaz mevsimi boyumca yeşil alanlarına ve refüjlerin güzel bir görünüme kavuşması için çiçek dikimine başladı.

Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; yeşil alan, park ve refüjleri çiçeklerle süslemek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde mevsimlik krizantem, kadife çiçeği ve zinnia (kral kızı) çiçeklerinin dikimine başlayan belediye ekipleri, kenti süsleyen çiçeklerden de tohum elde etmeyi hedefliyor.

Kenti daha yeşil ve yaşanılabilir bir hale getirmek amacıyla peyzaj çalışmaları kapsamında refüjde, parklarda ve kamu kurum bahçelerinde bin adet çeşitli mevsimlik çiçek dikimine başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak, korumak ve bu güzelliklere katkıda bulunmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde yaz mevsiminde yeşil alan, park, refüj ve kamu kurum bahçelerimizi mevsimlik krizantem, kadife çiçeği ve zinnia (kral kızı) çiçeğiyle süsleyerek kentimizin görünümüne renk katmış olacağız. Dikilen çiçeklerimizden yaz mevsimi sonunda elde edeceğimiz tohumlarla da önümüzdeki yaz sezonunda on binlerce çiçek dikimi planlayarak ilçemizin yeşil dokusunu korumayı hedefliyoruz” dedi.

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