51 evin hasar gördüğü mahalle havadan görüntülendi

Van’ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 51 evin hasar gördüğü Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi drone ile görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03'te Van’ın Saray ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedilmişti. Can kaybının yaşanmadığı depremin hemen ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu. Meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar alan Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde ise 51 ev hasar gördü. Büyük çoğunluğunda kısmi hasar oluşan mahalle havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.