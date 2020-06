Depremzedelere çadır dağıtımına başlandı

Van’ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen çadırların dağıtımına başlandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açtı. Depremin ilk dakikalarında AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gürpınar Belediyesi ile Kızılay ekipleri bölgede görev alırken, hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Depremzedeler için bölgeye sevk edilen çadırlar da verilmeye başlandı. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri de depremin ardından çadırlara yerleşen depremzedelerin enerji ihtiyacı için çalışma yaptı.

Depremzedelere seslenen Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, her haneye çadır verileceğini belirtti. Kaymakam Sayar, “Evi hasar görmüş her vatandaşa çadır verilecek. Herhangi bir endişeye gerek yok. Vatandaşlarımız bu konuda mağduriyet yaşamayacak. Bu konuda sabır etmenizi istiyorum” dedi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, her konuda vatandaşın yanında olacaklarını kaydetti.

