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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avsuvan 81 ilde hizmet veriyor

İHA

Van'da yıllardır vatandaşlara temiz, güvenilir ve kaliteli suyu ulaştıran Avsuvan, 81 ilde bu hizmeti sunmaya çalışıyor.

Avsuvan 81 ilde hizmet veriyor

Van’da yıllardır vatandaşlara temiz, güvenilir ve kaliteli suyu ulaştıran Avsuvan, 81 ilde bu hizmeti sunmaya çalışıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avsuvan Su Arıtma Sistemleri Sahibi Gani Acar, hedeflerinin ev ve iş yerlerindeki içme suyu ihtiyacını herhangi bir aracı olmaksızın vatandaşlara en sağlıklı, en güvenli ve en ekonomik düzeyde sunmak olduğunu ifade etti. Vatandaşların Avsuvan su arıtma cihazlarını tercih ederek sadece optimum performans sağlayan bir cihaz almadıklarına vurgu yapan Acar, “Vatandaşlarımız 81 ilde geniş servis ağımız sayesinde mükemmel bir satış sonrası hizmet de elde etmiş bulunuyor” dedi. Ev ana giriş sistemlerinin üretiliş amacının kullanım suyunda bulunan tortu, ağır metal, partikül, kireç ve kimyasalları arıtarak makine ve ekipmanların ileri düzeyde korunmasını sağladığını belirten Acar, “İçme suyu arıtma cihazlarımızda bulunan mineral alkalin ve detox teknolojileri ile yüksek oranda mineralli, 8.5 pH seviyesinde alkalin su elde etmenizi sağlamaktadır. Bunun yanında içme su arıtma sistemleri için kullanılan filtrelerin ve diğer ekipmanların kalitesi çok önemlidir. Bu nedenle Avsuvan, ürünlerinde 1. sınıf kalite filtreleri, pompa ve ekipmanları kullanır. Böylece hem estetik hem de kaliteli ve uzun ömürlü sistemleri siz müşterilerimize sunar. Unutmayalım ki su arıtma cihazı alırken arıtılan suyun yüksek kalitede olması sağlığımız için önemli bir faktördür. Arıtılan suyun berraklığı, tadı ve içimin kolay olması da önemli bir faktördür” ifadelerini kullandı.
Avsuvan olarak evsel su arıtma sistemleri haricinde endüstriyel su arıtma alanında da ithalat, ihracat, sistem tasarımı, montaj ve montaj sonrası hizmetler ve mevcut evsel su arıtma cihazlarına ve endüstriyel su arıtma sistemlerine ait muhtelif parçaların teminini de sağladığını dile getiren Acar, “Bu bağlamda endüstriyel ters ozmos sistemleri, ultra filtrasyon sistemleri, aktif karbon filtrasyon sistemleri, endüstriyel kum, multimedya, yumuşatma sistemleri, imalat ve montaj konularında hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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