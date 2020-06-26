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Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz'

DHA

Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde dün meydana gelen 5,4'lük depremde en çok hasarın yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar, hasar gören evlerindeki eşyalarını çıkarmaya başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kötü yapı stoğu nedeniyle orta büyüklükteki depremlerde yıkım yaşandığını söyledi.  Van'ın Özalp ilçesinde dün saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Van'ın dışında çevre illerden de hissedildi....

Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz'

<br>Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde dün meydana gelen 5,4'lük depremde en çok hasarın yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar, hasar gören evlerindeki eşyalarını çıkarmaya başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kötü yapı stoğu nedeniyle orta büyüklükteki depremlerde yıkım yaşandığını söyledi. <br>Van'ın Özalp ilçesinde dün saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Van'ın dışında çevre illerden de hissedildi. Depremin hemen ardından bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, Van'ın Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerine bağlı 15 mahallede hasar tespit ederken, 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Depremin en fazla hasara neden olduğu Gürpınar ilçesinde depremzedeler için çadır kurulma çalışmalarına da başlandı. <br>Evleri hasar gören vatandaşlar bugün evlerinde kalan eşyalarını çıkarmaya başladı. Tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar içerden çıkarttıkları ve kurtarabildikleri eşyalarını alıp daha güvenli yerlere taşıdı. Hasar gören yapıların çoğunun yığma kerpiç yapılar olduğu görülürken, yeni ve betonarme evlerde ise hasar meydana gelmedi. <br>"ACİLEN KENT KÖY PROJELERİNE GEÇİLMELİ"<br>Bölgede incelemelerde bulunan YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgede birçok depremin meydana geldiğini ve artık orta şiddetteki depremleri konuşulmaması gerektiğini söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van Gölü Havzası içinde 5 ve 6 büyüklüğündeki depremlerin görülme sıklığının yüksek olduğunu belirten Sağlam, şöyle konuştu: "Baktığınız zaman büyük depremlerin de her 35 yılda bir yani 7 ve üzeri depremler görüyoruz. Dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükteki bir deprem. Herhangi bir yıkıma sebep olmaması gerekiyor. Bizim bu depremi konuşmamız lazım. Ama maalesef yapı stoklarımız kaliteli olmadığından dolayı orta büyüklükteki bir deprem yıkıma sebep oluyor. Şu anda bulunduğumuz yerde yıkılan ev kerpiç yapı. İlk yıkılan da merdivenleri olmuş. Hemen arkasındaki ise betonarme bir ev görüyoruz. O evde hiçbir hasar yok. Demek ki depremlerin doğa olayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Artık yapı stoklarını konuşmamız lazım. Bizim köy kent projelerine acilen geçmemiz lazım. Evler gibi ahırları da sabit hale getirmemiz lazım. Çünkü depremde küçükbaş hayvanlar da zarar görüyor."<br>DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-06-26 12:41:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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