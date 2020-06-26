Depremle birlikte 3 çocuğuyla dışarıda kaldı

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Van’ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla 3 çocuğuyla dışarıda kalan kadın destek bekliyor.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem; Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde hasara yol açmış, 5 kişi ise hafif şekilde yaralanmıştı. İHA muhabirine konuşan Narin Karakoç, eşinin amcasına ait olan evde yaşadıklarını ve evin depremde yıkıldığını belirtti. Şimdi 3 çocuğuyla dışarıda kaldıklarını ifade eden Karakoç, "Evimiz yıkıldı. Dışarıda kaldık, çok mağduruz. Eşim İstanbul'da çalışıyor. Ev eşyalarımız dışarıda kaldı. 3 çocuğumla dışarıda kaldık, bir yardım eli bekliyoruz" dedi.

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