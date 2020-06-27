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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da YKS heyecanı başladı

İHA

Van’da YKS heyecanı başladı

Türkiye geneli düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) korona virüs tedbirleri kapsamında Van’da da 39 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor.
Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da YKS, öğrenci ve velilerin heyecanı ile başladı. 39 bin öğrencinin farklı okulda girdiği YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15’te başlayıp 165 dakika sürecek. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, sabahın erken saatlerinde velileriyle sınav olacakları okula gelen öğrenciler, saat 09.00 itibarıyla okula alınmaya başlandı. Maske takan öğrenciler güvenlik görevlilerin ilk kontrolüyle okula alınırken, tedbirler nedeniyle veliler okul bahçesine alınmadı. Heyecanlı bekleyişin ardından okula alınan öğrenciler, iyi bir üniversite de eğitim görebilmek adına 2 gün adeta ter dökecek. Bu sene korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim aldıklarını ifade eden öğrenciler, “Zorlu şartlara rağmen iyi çalıştık. Zor şartlarda aldığımız uzaktan eğitimin yeterli olmadı. Yaşanan süreçte sınav tarihinde de değişimde oldu. Bu tepkilere de neden oldu. Ancak bu bence bahane olmamalı. İyi çalıştık ve inşallah istediğimiz sonucu bugün alacağız. Hastalıktan psikolojik olarak etkilendik elbette. Hastalığında vermiş olduğu psikoloji ile bugün çok büyük bir heyecanım yok. İçeri de işler değişecektir muhtemelen" dedi.
Sınava giren öğrencileri için okul dışında bekleyen veliler ise öğrencilerinin korona virüs ile birlikte kötü bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Tüm kötü sürece rağmen iyi çalıştık. İnşallah çocuklarımız istediklerini alacaklar. Sınav tarihinde yapılan değişiklik ilk etapta elbette akıllara soru işaretine neden oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın sınav süresini 30 dakika uzatması ve sınav günü sokağa çıkma yasağı uygulaması bu açığı kapattı" şeklinde konuştu.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran’da 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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