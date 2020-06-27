Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

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Van’da değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası tedavi altına alındı.

Van’ın Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde değiş tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 4 Ebabil Kuşu, 1 Güvercin, 1 Martı ve 1 Ekin Kargası, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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