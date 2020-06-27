Tedavileri tamamlan kuşlar artık özgür

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van merkezde yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Kukumav kuşları ve Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 10 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Geçen hafta Van Büyükşehir Belediyesi Geçiçi Hayvan Bakımevi çalışanları tarafından yaralı olarak bulanan ve tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, 4 Kukumav kuşu ile Özalp ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen Kınalı Keklikler, dört günlük bakım ve tedavilerinin ardından tekrar özgürlüğe kanat çırptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.