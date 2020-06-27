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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti

İHA

Van'ın Tuşba ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin yardımına polis yetişti.

Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti

Van'ın Tuşba ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin yardımına polis yetişti.
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini unuttuğunu fark eden görme engelli öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi. YKS dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve YKS Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için ilçedeki Şehit Kemal Görgülü İlkokuluna gelen görme engelli Yusuf Kaçmaz, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Durumu okulda görevli polis ekiplerine bildiren Kaçmaz, polis ekiplerinin kimliğini yetiştirmesiyle sınava girebildi.
Sınav çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Kaçmaz, heyecandan kimliğini unuttuğunu fakat polis ekiplerinin yardımına koştuğunu söyledi. Sınava az bir süre kala kimliğinin yetiştirildiğini anlatan Kaçmaz, "Okula geldiğimde kimliğimi unuttuğumu fark ettim. O an açıkçası umudumu kestim. Çünkü sınava az bir süre kalmıştı. Çok geçmeden polis ekipleri kimliğimi yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun" dedi.
Konuşmasının ardından Kaçmaz, polis ekiplerince tekrar evine bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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