OSB’den öğrencilere servis ve su hizmeti

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren öğrencilere servis ve su hizmetinde bulundu.

Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Koleji’nde YKS sınavına girecek olan öğrencilere servis hizmetinde bulunan OSB Yönetimi, yarıca okul önünde öğrencilere su dağıttı. Bugünün gençlerinin yarının geleceği olduğunu ifade eden OSB yönetimi her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade ederek, sınava giren tüm öğrencilere başarı dilediler.

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