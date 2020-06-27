İpekyolu ilçesinde gıda ve hijyen denetimleri devam ediyor

Van merkez İpekyolu Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle hijyen çalışmaları ve denetimlerini sıklaştırdı.

İpekyolu Belediyesi ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda ve hijyen denetimi yapıldı. İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ve İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde vatandaşların daha sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimi yapabilmesi öncelenirken, ilçe sınırlarındaki toplu tüketim (restoran/kafeler) alanlarında hijyen, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ürünlerdeki katkı maddeleri, ürünlerde tağşiş olup olmadıkları incelendi. İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Her bir iş kolundaki risk faktörlerini dikkate alarak çalışma periyodu ve çalışma şekli belirleyip, bu periyot dahilinde fiziki, hijyenik ve teknik kriterler göz önüne alınarak söz konusu denetimler, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenlik gereğince periyodik olarak sürecektir. Çalışmalarımız her bir iş kolu için yürütülerek, tüm gıda iş yerleri kontrol altında tutulmaktadır" denildi.

Denetim amacıyla ilgi bilgi verilen açıklamanın devamında ise "Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan gıda işletmeleri için amacımız; sağlıklı ve güvenilir gıda maddelerine erişimi ve bir gıda maddesinin hammaddeden başlanarak soframıza gelene kadar ki bütün süreçlerin belirlenip kontrol altına alınmasını sağlamak. Bu kapsamda ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmelere tutanak tutarak gerekli yaptırımlar uyguladı. Ruhsat ve hijyen konularında da işletme sahiplerine uyarılarda bulunulduk" denildi.

Denetimlerin ardından belediye yetkilileri vatandaşların işletmelerle ilgili gördükleri eksiklikleri İpekyolu Belediyesi ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’ne iletmesi uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.