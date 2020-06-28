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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmenleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen yaralandı.

Göçmenleri taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 41 göçmen yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, saat 23.50 sıralarında ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ile bir otomobil çarpışması sonucu minibüste bulunan 22 Afganistan ve 20 Pakistan uyruklu 42 göçmen yaralandı. 1 göçmen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ise Van, Muradiye ve Erciş ilçesindeki hastanelere korona virüs tedbirleri de alınarak ambulansla sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, organizatör olduğu değerlendiren H.D. ve M.Y. adlı şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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