Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep

DHA

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa´dan kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara´da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl...

Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi.<br>Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa´dan kaz yumurtası aldı. 2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara´da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi. Çiftlikte yetişen, yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerinden 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı. Yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan talep gelmeye başladı. Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. <br>'BÖLGE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN, HERKESE ÖNERİYORUZ'<br>Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyümeyi hedeflediklerini belirterek, "Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz" dedi. <br>Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan ise etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı düşünüyorum. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-06-29 09:50:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt dışından talep
YEREL HABERLER Van´da yetiştirilen Fransa kökenli kazlara yurt ...
(Özel) Yavru yaban keçilerine sütanne desteği Yavru keçiler, kaba yem yeme safhasına gelene kadar evcil sütanne keçi ve bir oğlakla kalıyor
YEREL HABERLER (Özel) Yavru yaban keçilerine sütanne desteği Yavru ...
Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini haber alan şehidin eşi Hülya İrez Baran: “Bugün 3 hainin etkisiz hale getirilmesi en azından yüreğime su serpti”
YEREL HABERLER Şehit işçilerin kanı yerde kalmadı 3 teröristin ...
Rektör Şevli: “YKS sorunsuz bir şekilde tamamlandı”
YEREL HABERLER Rektör Şevli: “YKS sorunsuz bir şekilde tamamlandı”
Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar
YEREL HABERLER Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri ...
Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2)
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil ...
Van Valisi Bilmez, koyun kırktı
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez, koyun kırktı
Van´da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı
YEREL HABERLER Van´da, koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı
YEREL HABERLER Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil ...
Vali Bilmez koyun kırkıp, berivanlarla sohbet etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez koyun kırkıp, berivanlarla sohbet etti
Van’da YKS heyecanı
YEREL HABERLER Van’da YKS heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X