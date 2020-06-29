Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (2)

<br>VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI<br>Van Valiliği, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Tekneyle Van Gölü´ne açılan iki kardeşten haber alınamaması üzerine mahalle muhtarının ihbarda bulunduğu, yapılan çalışmalarla kardeşlerden birine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:<br>"İlimiz Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi´nde 27.06.2020 günü saat: 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş isimli şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine, mahalle muhtarı 28 Haziran 2020 günü saat 18.00´da hem Van, hem de Bitlis ilindeki güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştur. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı´na ait, gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama-tarama faaliyetine başlanmıştır. Kayıp şahıslardan Medeni Akbaş, 28.06.2020 saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi´nde bulunmuştur. Bölgede havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Kayıp olduğu iddia edilen tekne ve Sedat Akbaş ile ilgili hiçbir ize rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Genel Türkiye-Van <br>2020-06-29 12:35:11<br>
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