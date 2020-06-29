Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti.  Terör örgütü hedeflerinin yok edilmesi için Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Geçen hafta operasyona katılan Uzman Erbaş İdris Acar, Şırnak bölgesinde helikopterden atlamak isterken, düşüp, ayağını kırdı. Hastanede tedavi gören Uzman Erbaş Acar, dinlenmesi için de Van'ın Erciş ilçesindeki evine...

Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda helikopterden atlarken, düşmesi sonucu ayağı kırılan Uzman Erbaş İdris Acar'ı evinde ziyaret etti. <br>Terör örgütü hedeflerinin yok edilmesi için Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Geçen hafta operasyona katılan Uzman Erbaş İdris Acar, Şırnak bölgesinde helikopterden atlamak isterken, düşüp, ayağını kırdı. Hastanede tedavi gören Uzman Erbaş Acar, dinlenmesi için de Van'ın Erciş ilçesindeki evine gönderildi. Bir süredir dinlenen İdris Acar´ı, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu evinde ziyaret etti. Acar'a 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Mehmetbeyoğlu, "Milletimizin yiğit ve kahraman evlatları, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye devam edecekler. Biz kendileriyle gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin tüm neferlerine en ufak zeval vermesin, başarılarını daim etsin" dedi.<br>Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Uzman Erbaş Acar ise Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu´na teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-06-29 14:02:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole uçtu: 14 yaralı
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
İpekyolu Belediyesi zabıta merkezi ağını genişletiyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi zabıta merkezi ağını genişletiyor
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakamdan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ayağı kırılan ...
Vali Bilmez depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez depremzedelerle bir araya geldi
Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, hasbi davranıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Hizmet yolunda hesabi değil, ...
Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması
26 Haziran Özel Güvenlik Günü
YEREL HABERLER 26 Haziran Özel Güvenlik Günü
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan askere ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Pençe-Kaplan ...
Erciş’te çöp konteynerleri yenilendi
YEREL HABERLER Erciş’te çöp konteynerleri yenilendi
Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin battığı iddiası Jandarma ekipleri hem havadan hem de gölde arama tarama çalışmalarını yürütüyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan teknenin battığı ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...
Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X