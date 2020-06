YKS’deki soruya tepki

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yetenek Testi’nde (TYT) adaylara cinsel sapıklığa verdiği destekle bilinen Mabel Matiz hakkında soru sorulmasına tepkiler devam ediyor.

Eğitim BirSen Çatak Temsilcisi Hamdi İnan, TYT Türkçe testinde cinsi sapıklığa verdiği destekle bilinen şahısla ilgili adaylara soru sorulmasına tepki gösterdi. Eğitim BirSen Çatak Temsilcisi Hamdi İnan, cinsel sapkınlığın her fırsatta toplumun karşısına çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, ÖSYM’nin konu ile ilgili topluma açıklama borcu olduğunu ifade etti. İnan, “Kur’an’da açıkça yasaklanmış ve aşırı gidenleri helak edilmiş cinsi bir sapkınlığın her fırsatta karşımıza çıkması şaşırtıcı olmaktan çıkmıştır. YKS gibi milyonlarca gencin girdiği bir sınavda tercihini sapkınlıktan yana kullanmış bir şarkıcının sözlerini sormak en hafif ifadesiyle aymazlıktır. Sorulan cümleden ziyade, bu cümleleri seslendiren kişinin ön plana çıktığı, dünden beridir yapılan sosyal medya paylaşımlarında açıkça bellidir. Kaldı ki şarkıcının kendisi yapmış olduğu açıklamada sorudan duyduğu memnuniyeti anlatırken, kendi üniversite serüvenini ‘lanet ede ede’ okuduğunu söyleyerek gençlere nasıl örnek olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ÖSYM’nin topluma bir açıklama borcu vardır. Bu konu, her fırsatta çocuklarımızın, gençlerimizin bünyesine sinsi sinsi zerk edilen bir planın parçalarından ibarettir. Kurumların bu tür konularda uyanık olmaları ve gençlerimize örnek olarak sunacakları isimleri, seçenekleri daha dikkatli davranmaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.

