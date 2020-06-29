Tuşba Belediyesinden çiftçilere destek Başkan Akman, çiftçilere Erciş üzümü fidesi dağıttı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çok büyük bir ekonomik değeri ve aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığını ilçede yaygınlaşmak istediklerini söyledi.

Tuşba Belediyesi; kırsal mahallelerde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da her biri en az 5 dönüm olmak üzere 20 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ni hayata geçiren Tuşba Belediyesi, şimdi de 20 mahallede üzüm bağı kurmak amacıyla üreticilere Erciş üzümü fidanı dağıtımına başladı.

Bardakçı Mahallesi’nde düzenlenen üzüm fidanı dağıtım ve dikim töreninde konuşan Başkan Akman, belediye olarak ilçenin 40 mahallesinde kurdukları 50 adet ‘Model Ceviz Bahçesi’ ile 5 bin adet ceviz ve badem fidanını toprakla buluşturarak üreticiye destek olduklarını ifade etti. Başkan Akman, Erciş üzümünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çeliğinden elde edilen bin adet üzüm fidanını Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden temin ederek ücretsiz olarak ilçedeki üreticilere dağıttıklarını belirtti.

Tuşba ilçesinin eğitim, sanayi ve hayvancılıkta olduğu kadar Sarımehmet Barajı sulama kanallarının yapımı ile birlikte son yıllarda tarım alanında da hızla gelişim gösterdiğini ifade eden Başkan Akman, “Erciş ilçemizin birçok yerinde yetiştirilen Erciş üzümünün köklü bir geçmişi vardır. Karataşlar kevkiinde bulunan taşlar üzerine, Kral II. Sarduri (M.Ö. 764735) tarafından yazdırılan çivi yazılı kitabede; Erciş’te üzüm bağlarının kurulduğunu, bağlardan üzüm çalanların cezalandırılacağı belirtilmektedir. Küçük taneli ve ekşimsi farklı bir tadı bulunan Erciş üzümünün bağbozumu, eylül ayının sonu kasım ayının başlarına kadar devam etmektedir” dedi.

En büyük hedeflerinin, büyük bir ekonomik değeri ve aynı zamanda kültürel miras olan üzüm bağcılığının yaygınlaşması olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Bu kapsamda, belediyemize hibe edilen fideler ilk etapta 20 kırsal mahallemize dağıtılmıştır. Üzümün daha fazla yaygınlaşması ve ticari bir değer olarak ön plana çıkmasını istiyoruz. İnşallah bu çalışmamızı önümüzdeki yıllarda da artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında Başkan Akman, Mahalle Muhtarı Tevfik Uçar ve mahalle sakinleri ile birlikte üzüm fidanı dikti.

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