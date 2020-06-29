Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi

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<br>Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları sular altında bıraktı. <br>Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur kısa sürede ilçenin cadde ve sokaklarını sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Sürücülerin güçlükle ilerlediği caddede birçok dükkanda sular altında kaldı. Cadde üzerindeki esnaf, dükkanlarına giren suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. DHA-Genel Türkiye-Van Yaşar KAPLAN<br>2020-06-29 17:01:30<br>

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