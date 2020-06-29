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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4)

DHA

Van Gölü'nde göçmen teknesinin battığı ihbarı, ekipleri harekete geçirdi (4)

<br>ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ<br>Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açıldıktan sonra battığı öne sürülen tekneyi arama çalışmalarına, ara verildi. Teknede olduğu ve yüzerek, kurtulduğu belirtilen Medeni Akbaş, eli kelepçeli olarak çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirilip, yer gösterdikten sonra yine kelepçili olarak jandarma ekiplerince götürüldü. Helikopter destekli arama çalışmalarında, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. <br>  DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN<br>2020-06-29 18:02:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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