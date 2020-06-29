Van Gölü'nde battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki şahsı arama çalışmalarına ara verildi.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından

başlatılan arama çalışmaları sonucu Medeni Akbaş, 28 Haziran saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi’nde bulunarak jandarmaya teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen kayıp tekneyi arama çalışmaları havadan ve gölde gün boyu devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait helikopter, İHA ve botlarla teknenin battığı iddia edilen bölgede arama yapılırken, olaydan sağ kurtulan Medeni Akbaş da güvenlik güçlerinin nezaretinde olay yerine getirildi. Akbaş'ın tekneyle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalar sürdürüldü. Medeni Akbaş, daha sonra sahil güvenlik botu eşliğinde teknenin battığı iddia edilen yeri tarif etmek üzere limanda hazır bekletilen tekneyle göle açıldı. Gölde yaklaşık iki saat Akbaş’ın katılımıyla yapılan çalışmalar sonuç vermedi. Gün boyu yürütülen çalışmalara yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.

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