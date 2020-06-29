Van'da güvenlik korucularının geçişi sırasında EYP'li saldırı: 1 yaralı

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<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, yapımı devam eden askeri üs bölgedeki iinşaat alanının güvenliğini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlayan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda bir korucu ayağından yaralandı.<br>Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Yukarıyanıktaş Mahallesi'ndeki Tavşan Tepe mevkisinde yapımı devam eden üs bölge inşaat alanın güvenliğini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimi için giden araca, PKK'lı teröristlerce uzaktan kumanda ile EYP'li saldırı düzenlendi. Van Valiliği'nden saldırı ile ilgiliyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe Mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alınının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır." DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-06-29 23:28:35<br>

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