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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van’ın Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 25, Bitlis’te 26, Muş’ta 32 ve Hakkari’de 27 derece olması beklenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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