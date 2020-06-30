Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)

<br>YİNE YER GÖSTERDİ<br>Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için aramaların sürdürüldüğü bölgeye getirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı´na bağlı botla Çarpanak Adası çevresinde yer gösteren Akbaş, daha sonra geri götürüldü.<br>Bu arada, helikopter desteği ile sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, Çarpanak Adası´nın karşı tarafında bulunan iskele ve çevresine ise güvenlik şeridi çekildi. Arama-kurtarma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-06-30 13:07:24<br>
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