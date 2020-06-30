Milletvekili Arvas: “Van turizmde önemli bir destinasyon merkezidir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’ın turizmde önemli bir destinasyon merkezi olduğunu belirterek, “Turizm çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Van’ın tanıtımı ve turizm altyapısının geliştirilmesi Bakanlıkça desteklenmelidir” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik ve Özalp İlçe Başkanı Ercan Ağar ile Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la görüştü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinden birçok bakan ile görüşerek Van’ın sorun ve yatırım taleplerini ileten heyet, Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında yapılan ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un da katıldığı toplantıda Van’ın turizm potansiyeli ve gündemdeki projeler istişare edildi.

Milletvekili Arvas, Van veya bölgeyi kapsayacak bir turizm planlama çalışmasının yapılmasını talep ederek, Van’ın sektörde hak ettiği noktaya ulaşması gerektiğini söyledi. Arvas, “Türkiye’nin İran üzerinden Asya’ya açılan önemli bir kapısı olan Van, konumu itibarı ile turizm pazarı açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak ekonomik, sosyal ve kültürel değerler açısından bugün baktığımızda şehrimiz, sahip olduğu tarihi geçmişi ve doğa güzellikleri ile doğru orantılı bir noktada değildir. Bölgedeki tarihi yapıların restore edilerek turizme kazandırılması kısa vadede önemli olacaktır. Sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel gibi farklı boyutları olan turizm sektörü, yükselen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Her dönem büyümekte olan turizm pazarından istifade edebilecek birçok çekiciliğe sahip olan ilimiz, tarihi uygarlıkların muhteşem kalıntıları, muazzam sayılacak doğal çekicilikleri, sıcak ve samimi insanlardan oluşan değerleri ile bütün dünya için önemli bir çekim merkezi olabilir. Turizm çeşitliliği bakımından zengin bir potansiyele sahip olan Van’ın tanıtımı ve turizm altyapısının geliştirilmesi Bakanlıkça desteklenmelidir. Van Gölü Havzası’nın ‘Turizm Gelişim Bölgesi’ olarak ilan edilmesi en önemli desteklerden biri olacaktır. Van Gölü Havzası’na özgü bir destek paketi ile büyük ölçekli yatırımlar teşvik edilecektir” dedi.

Yürütülen projeler hakkında da bilgiler veren Arvas, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile projeleri hazırlanan ve animasyon filmleri hazırlanan ‘Eski Van Şehri’ ve ‘Hoşap Kalesi’ ile ilgili görseller toplantıda Bakan Ersoy’a izletildi. Van Kalesi'nin güney yakasında ‘eski Van şehri’ olarak adlandırılan bölgenin restore edilerek turistlerin konaklayabileceği ve yöresel ürünleri pazarlanacağı mekânlar yapılarak cazibe merkezi yapılması talep edildi. Aynı şekilde Gürpınar Belediye Başkanlığı tarafından ‘Ayağa Kalk Güzelsu (Hoşap) Altında Tarih Yatıyor’ projesine mali destek talep edilerek, tarihi kalenin restore edilmesi istendi. İl kütüphanesinin depremden sonra ağır hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmesi sonucunda ihtiyacı karşılamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile tarihi Endüstri Meslek Lisesi binası kütüphaneye dönüştürülüyor. Bu konuda Bakanımız ile yaptığımız toplantıda tarafımıza protokolün imzalandığı bilgisi verildi. Yeni nesil bir kütüphane olarak her yaştan insana hizmet verecek modern bir kütüphaneyi inşallah Van’a kazandırıyoruz. Şimdiden ilimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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