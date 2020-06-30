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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı (3)

DHA

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı (3)

<br>5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Van'ın Çarpanak adası yakınlarında battığı ve içinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen teknenin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı. <br>Bölgede gün boyu havadan, karadan ve gölden çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: <br>"27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir. Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."<br>Bu arada Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de bölgeye gelerek yapılan çalışmaları bir süre yerinde inceledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-06-30 19:06:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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