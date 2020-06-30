Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı (3)

<br>5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Van'ın Çarpanak adası yakınlarında battığı ve içinde tekneyi kullanan bir kişi ile kaçak göçmenlerin bulunduğu iddia edilen teknenin bulunması için sürdürülen çalışmalarda bugün yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı. <br>Bölgede gün boyu havadan, karadan ve gölden çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: <br>"27 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan şahıslardan uzun süre haber alınamaması üzerine yapılan kayıp ihbarı neticesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızca havadan ve karadan tüm imkanlarımız seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatılmıştır. Söz konusu arama-tarama faaliyeti sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşılmıştır. Bölgede, havadan ve gölden tüm imkanlarımızla arama-tarama çalışmalarına çok yönlü şekilde devam edilmektedir. Arama-tarama çalışmalarına ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."<br>Bu arada Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de bölgeye gelerek yapılan çalışmaları bir süre yerinde inceledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ <br>2020-06-30 19:06:10<br>
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