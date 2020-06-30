Sağlık Müdürlüğünden “Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı” haberine açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Müdürlüğünden “Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı” haberine açıklama

İHA

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerel basında yer alan "Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı" haberi nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Sağlık Müdürlüğünden “Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı” haberine açıklama

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yerel basında yer alan “Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı” haberi nedeniyle bir açıklama yayımladı.
Doç. Dr. Sünnetçioğlu, diğer tüm illerde olduğu gibi Van’da da korona virüs hastalarının tanı, tedavi ve filyasyon süreçlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, “Şikayetleri olan tüm vatandaşlarımıza korona virüsü yönüyle gerekli incelemeler hastanelerimizde aralıksız olarak sunulmaktadır. Başvurular ya da taramalar neticesinde olası vaka tanımına uyan tüm hastalarımızın tespiti, hastane transferleri ve temaslı olan kişilerin belirlenmesi ile ilgili yönlendirmeler için müdürlüğümüz bünyesinde ve bizzat İl Sağlık Müdürü olarak şahsım koordinasyonundaki Pandemi Operasyon Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat salgın kontrolü ve halkımızın sağlığı için çalışmaktadır. Test sonucu ya da muayene sonucu korona virüsüyle uyumlu olduğu tespit edilen vatandaşlarımıza sunulan tedavi edici sağlık hizmetlerimizin yanı sıra hastalarımız ile aynı iş yerinde, aynı hanede ve olası bulaş ihtimali olan diğer sosyal alanlarda filyasyon çalışmaları ile koruyucu sağlık hizmetlerimiz de aralıksız sunulmaktadır. Müdürlük ekiplerimizce yürütülmekte olan filyasyon çalışmaları ile temas varlığı bulunabilecek vatandaşlarımız evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaret edilmektedir. Toplumuzun duyarlı yaklaşımı sayesinde hastalar ve yakınları ile ilk görüşmede elde edilemeyen bilgilere de daha sonradan ulaşılarak sağlık için gerekli ek tedbirler alınmaktadır. Vaka ya da temaslı yoğunluğu gösteren alanlarda her ne kadar istenmese de toplumuzun iyilik hali için kamu kurum ve kuruluşları da dahil iş yerleri, sokak ve mahalleler karantina altına alınabilmektedir. Bununla birlikte halkımızın sağlık ve iyilik hali gözetilirken, hastalarımızın sosyal hayatı ya da iş hayatı da düşünülmekte, kimsenin kişilik haklarının incinmesine mahal vermeden gerekli iş ve işlemler mümkün mertebe gizlilik ilkeleri doğrultusunda fakat bir o kadar da şeffaf ve raporlanabilir bir şekilde yürütülmektedir. Medyada yer alan ‘Van'da 300 kişinin yaşadığı sitede korona alarmı’ başlıklı haberde belirtilen hastamız ve sosyal çevresinde sağlık için gerekli tüm önlemler Sağlık Müdürlüğümüz ve saha ekiplerimizce alınmıştır. İlgili hastamızın daha önceden de pozitif bir vaka ile temas halinde olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde belirlenmiş olup izolasyon altına alınarak topluma olası bulaş ihtimalinin önüne geçmek için gerekli çalışmalar başlatılmıştı. İzlem ve izolasyondaki vatandaşımızın şikayetlerinin gelişmesi üzerine kendisinde örnek alınmış ve sonucunun da pozitif olduğu belirlenmiştir. Yani kişi pozitifliği tespit edilmeden önce temaslı olarak izolasyonda tutulmuştur. Test sonucu öğrenildiğinde hastamız bilgilendirilmiş ve filyasyon çalışmaları tekrar başlatılmıştır. Hali hazırda mevcut riski nedeniyle izole bir halde olan hastamızın filyasyon çalışmalarında iş yerinde ve ikamet alanında tespit edilen temaslılarına da ulaşılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmış, kişiler izolasyon altına alınmıştır. Hasta hakları ve mahremiyeti ilkeleri doğrultusunda temaslı olduğu ya da risk altında olduğu tespit edilen kişiler dışındaki bireylere, hasta bilgileri ya da riskli olduğu tespit edilen kişilerin bilgileri paylaşılmamış, müdürlüğümüze ulaşan vatandaşlarımıza genel korunma tedbirleri ve Sağlık Bakanlığımızın hastalıktan korunmada uyulması gereken 14 kuralı hatırlatılmıştır. Bölge halkımızın iyilik halinin devamı için ilgili yaşam alanında alınması gereken tedbirler de eksiksiz olarak alınmıştır. Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizce halkımızın sağlığını yakından gözetiyor, risk altında olan tüm vatandaşlarımızı bilgilendiriyor ve risk altında olduğu tespit edilen kişiler dışındaki hastalarımızın kimlik bilgilerini ya da kendilerine yapılan iş ve işlemleri paylaşmayarak onların mahremiyetlerini, iş hayatını ve sosyal yaşantılarını korumaya devam ediyor olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel suları koyunları böyle sürükledi Van Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sel ve su taşkını mesaisi
YEREL HABERLER Sel suları koyunları böyle sürükledi Van Büyükşehir ...
Van Gölü’nde bulunan 5 kişinin cesedi Adli Tıpa alındı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde bulunan 5 kişinin cesedi Adli Tıpa ...
Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı (3)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması ...
Erciş'te 74 koyun sele kapılarak öldü
YEREL HABERLER Erciş'te 74 koyun sele kapılarak öldü
Van Gölü’nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Van’da işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Van’da işbirliği protokolü
Sel tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Sel tarım arazilerine zarar verdi
Özalp ilçesindeki son korona hastası alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Özalp ilçesindeki son korona hastası alkışlarla ...
Milletvekili Arvas: “Van turizmde önemli bir destinasyon merkezidir”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Van turizmde önemli bir ...
Van’da şiddetli yağmur
YEREL HABERLER Van’da şiddetli yağmur
İpekyolu Belediyesinin ‘sanat’ projeleriyle kentin cazibesi artacak
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin ‘sanat’ projeleriyle kentin ...
Kaymakam mehmetbeyoğlu, STK temsilcileriyle online toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam mehmetbeyoğlu, STK temsilcileriyle online ...
Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması
Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan kişi arama çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Battığı iddia edilen tekneden sağ kurtulan kişi arama ...
Van, Şampiyon Eğitim Kurumları ile başarıya koşacak
YEREL HABERLER Van, Şampiyon Eğitim Kurumları ile başarıya koşacak
Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması ...
Van OSB’de yatırım alanı genişliyor
YEREL HABERLER Van OSB’de yatırım alanı genişliyor
Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması ...
Vali Bilmez’den yaralı korucuya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den yaralı korucuya ziyaret
Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı Jandarma Genel Komutanlığından gelen ekip, su altı görüntüleme cihazıyla çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Battığı iddia edilen tekne ve içerisindeki kişiyi ...
Van’dan Katar’a hayvan ihracatı
YEREL HABERLER Van’dan Katar’a hayvan ihracatı
Ceza infaz kurumu görevlilerine veda töreni
YEREL HABERLER Ceza infaz kurumu görevlilerine veda töreni
(Özel haber) Vatandaşların iletişim sıkıntısı
YEREL HABERLER (Özel haber) Vatandaşların iletişim sıkıntısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X