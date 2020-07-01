(Özel) Felçli hasta Lokman Hekim’de sağlığına kavuştu

– Ağrı’nın Patnos ilçesinde şah damarlarının tıkanması sonucu felç olan Dilaver Pilbas isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde ikamet eden Dilaver Pilbas (62) isimli vatandaş, şah damarlarının tıkanması nedeniyle sol taraflı felç geçirdi. Sağlık sektöründe çalışan Pilbas, Patnos’ta yapılan ilk tetkiklerinin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada şah damarlarından birinin yüzde 100, diğerinin ise yüzde 90 tıkalı olduğu tespit edilmesinin ardından Lokman Hekim Van Hastanesine sevki sağlanan Dilaver Pilbas, burada yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Pilbas’ın hastaneye geldiğinde konuşamadığını ve yürüyemediğini ifade ederek, “Kolunu, bacağını oynatamıyordu. Biz üç ay önce ilk ameliyatını yaptık ve sağdaki şah damarını açtık. Sol taraf felç ama sebebi sağ taraftan kaynaklıydı. Daha sonra hastamıza bir takım ilaçlar verdik. Bu süreçte fizik tedavi gördü, yürümeye başladı ve konuşması düzeldi. Şu anda sol tarafta yüzde 90 tıkalı olan damarını da açtık. Bu hastamız, eğer hızlı hareket edip tam tıkalı olan sağdaki damarı açmasaydık, bugün çok zor durumda olacaktı. Hem felç durumu düzelmeyecek hem de yüzde 90 tıkalı damarını da tedavi ettiremeyecekti. Çok riskli bir durum olacaktı. Ama Allah’a şükür hastamız şimdi yürüyebiliyor ve konuşması düzeldi. 34 yıllık sağlık çalışanımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Dilaver Tilbas isimli hasta ise Dr. Halil Hoca sayesinde kurtulduğunu ifade ederek, “Şu anda çok iyiyim. Çok şükür yürüyebiliyor, konuşabiliyorum. Halil Hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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