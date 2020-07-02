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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi

DHA

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramalarda 3 kilo 178 gram eroin, 21 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gevaş ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Zeyna' ve 'Zeus' ile yapılan aramalarda TIR'ın kupasında şapka diye tabir edilen yerde poşette içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, 1 deste uyuşturucu/uyarıcı...

TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan TIR'da yapılan aramalarda 3 kilo 178 gram eroin, 21 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gevaş ilçesinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Zeyna' ve 'Zeus' ile yapılan aramalarda TIR'ın kupasında şapka diye tabir edilen yerde poşette içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, 1 deste uyuşturucu/uyarıcı madde, 21 sentetik ecza ile 2 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü T.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-07-02 09:52:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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