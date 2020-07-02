Su kanalı kenarından oynayan Melek’ten haber alınamıyor

'Anneannem ve ben'

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Van’ın Erciş ilçesindeki evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş’in haber alınamıyor.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Baba Yücel Memiş ve vatandaşların yaptığı arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarma ve AFAD ekiplerinden destek istendi.

Bölgeye gelen Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekiplerinin dün yaptığı arama çalışmaları sonuç vermezken, çalışmalar bugün de devam ediyor.

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