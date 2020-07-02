Erciş’te yol çizgileri yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde sorumluluk alanına giren caddelerin yaya geçidi, kaldırım ve yol çizgilerini yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Erciş’te altyapı uygulamaları ve asfalt çalışmaları bir süre önce tamamlan 5 caddede toplamda 64 kilometrelik alanda boyama çalışması yaptı. Bu kapsamda Van Yolu, Hastane, Atakan Çelik, Zeylan caddeleri ile Recep Tayyip Erdoğan bulvarında yaya geçidi, kaldırım ve yol çizgileri yenilendi. Uluslararası standartlara uygun yapılan çizgilerin, sıcağa dayanıklı, yüzeylere püskürtülmek suretiyle uygulanan ve üzerine serpilen cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtan, gece sürücüler için de parlama özelliğine sahip boyalar ile yapıldığı ifade edildi.

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