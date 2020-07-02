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74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden destek bekliyorum

DHA

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde 74 koyunu sele kapılarak ölen 17 çocuk ve 150 torun sahibi Kemal Yıldız(73), "Bütün çocuklarımı hayvancılık yaparak okuttum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Küçükbaş hayvanlarımla geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım selden çok etkilendi, koyunlar için çok üzüldüler. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi. Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede, hayvan barınağında koyunlarını...

74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden destek bekliyorum

<br>Barbaros KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde 74 koyunu sele kapılarak ölen 17 çocuk ve 150 torun sahibi Kemal Yıldız(73), "Bütün çocuklarımı hayvancılık yaparak okuttum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Küçükbaş hayvanlarımla geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarım selden çok etkilendi, koyunlar için çok üzüldüler. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.<br>Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde 2 gün önce etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ahır ve barınağın zarar gördüğü mahallede, hayvan barınağında koyunlarını sağan kadın, sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Ancak barınaktaki 74 koyun sele kapılarak öldü. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de zarar gördü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma yaparken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.<br>'EŞİM DİREĞE TUTUNARAK KURTULDU'<br>Sel felaketinde,15 bin kavak fidanı, 500 ceviz ağacı ve 50 dönüm ekili tarım arazisi zarar görürken, selde 74 koyunu ölen eski muhtar Kemal Yıldız, 17 çocuğunu koyunlarını satarak okuttuğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu: <br>"Balkonda oturuyordum. Eşim hayvan barınağında koyunları sağıyordu. Aniden sel bastırdı, nasıl oldu anlayamadım. O sırada koyunları sağan eşim direği tutunarak, kurtuldu. Sel çok şiddetliydi. 174 koyunumdan 74´ü sele kapılıp öldü. Ben bu mahallede 25 yıl muhtarlık yaptım. Mahalleye büyük hizmetlerim oldu. Emekli olduktan sonra hayvancılık yapmaya başladım.17 çocuğum, 150 torunum var. Bütün çocuklarımı hayvancılık yaparak okuttum. İlkokuldan üniversiteye kadar. Küçükbaş hayvanlarımla geçimimizi sağlıyoruz. 15 bin kavak fidanım da zarar gördü. Bugün yetkililer hasar tespiti yaptı. Çocuklarım selden çok etkilendi, koyunlar için çok üzüldüler. Yetkililerden destek bekliyorum."<br>'YARALARI KISA SÜREDE SARACAĞIZ'<br>Selin vurduğu mahallede incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, selde can kaybını olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Devletimizin bütün birimleriyle buradayız. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız hasar tespitlerini yaptılar. Zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek verilecek. Selden büyük zarar gören Kırkpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede saracağız. Ercişli hemşehrilerimize ve mahalledeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-07-02 12:29:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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