Van’da toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi.

Van’da toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette çok miktarda suni gübrenin olduğu ve önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı bilgisi elde edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan gübrelerin tespit edilip imha edilmesi maksadıyla 25 Haziran 2020 tarihinde operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 3 ton suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) toprağa gömülü olarak ele geçirilmiştir. Şüphelilerin tespiti ile ilgili gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avsuvan’dan vatandaşlara su arıtma cihazı tavsiyeleri
YEREL HABERLER Avsuvan’dan vatandaşlara su arıtma cihazı tavsiyeleri
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Su altı arama kurtarma polisleri Melek’i her yerde arıyor
YEREL HABERLER Su altı arama kurtarma polisleri Melek’i her yerde ...
Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı
YEREL HABERLER Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin ...
74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden destek bekliyorum
YEREL HABERLER 74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden ...
Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması
Uğur Okullarında online mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Uğur Okullarında online mezuniyet töreni
Erciş’te yol çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Erciş’te yol çizgileri yenilendi
2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor/ Ek ...
Su kanalı kenarından oynayan Melek’ten haber alınamıyor
YEREL HABERLER Su kanalı kenarından oynayan Melek’ten haber ...
2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor
TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Van’da düğünler korona tedbirleriyle başladı
YEREL HABERLER Van’da düğünler korona tedbirleriyle başladı
Milletvekili Gülaçar’dan sel mağduru çiftçilere müjde
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar’dan sel mağduru çiftçilere müjde
Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ ...
Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek ...
Başsavcı Dönmez, kendi işini kuran yükümlüyü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başsavcı Dönmez, kendi işini kuran yükümlüyü ziyaret ...
Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
YEREL HABERLER Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü
YEREL HABERLER Süphan Dağı zirvesi, yağan karla beyaza büründü
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu 
YEREL HABERLER Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek ...
Vali Bilmez’den "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" ...
Van heyetinden Bakan Koca’ya ziyaret
YEREL HABERLER Van heyetinden Bakan Koca’ya ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X