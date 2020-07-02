Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi.

Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran korona virüs salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilçemiz sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda Kayalar Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşta korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle salgının yayılımını önlemek ve böylece toplum sağlığını korumak amacıyla Gevaş İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile mahallenin giriş ve çıkışlarına sadece tarım ve hayvancılık faaliyetleri muaf tutularak kontrollü kısıtlama getirilmesine, temaslı olan kişilerin izlemlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle yapılmasına karar verilmiştir. Bu mahallemizde karantina ve son görülen vakanın üzerinden 15 günden fazla zaman geçmesi nedeniyle alınan karantina kararının 2 Temmuz 2020 Perşembe günü itibariyle sonlandırılmasına, karantinanın sadece pozitif vakanın bulunduğu hanede devam etmesine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile uygun bulunmuştur” denildi.

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