2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor (2)

<br>MİNİK MELEK'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünde geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük Melek'in cansız bedenin, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Van Gölü'ne dökülen derede, göle yakın bir noktada bulundu. <br>Melek kaybolduktan sonra ailesinin haber vermesi üzerine Van Jandarma Sualtı Timleri, AFAD ve dalgıç polisler dün akşam saatlerine kadar arama çalışması yapmış, bulunmaması üzerine de ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanmıştı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barbaros KUL<br>2020-07-02 17:18:54<br>
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