Minik Melek’in cansız bedeni bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş’in cansız bedeni bulundu.
Erciş ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, dün sabah evlerinin önünden geçen su kanalı kenarında oyun oynarken birden kayboldu. Yürütülen arama çalışmaları sonucunda bugün minik Melek’in cansız bedenine ulaşıldı.
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