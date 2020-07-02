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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü’nün korunması toplantısı

İHA

Van Gölü'nün korunması ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan başkanlığında yapılan ikinci toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Van Gölü’nün korunması toplantısı

Van Gölü’nün korunması ile ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan başkanlığında yapılan ikinci toplantı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan başkanlığında yapılan toplantıya; Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının bürokratları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş bürokratları, Van Gölü çevresi il, ilçe belediye başkanları, kurum ve STK temsilcileri katıldı. Ağırlıklı olarak Van ve Bitlis’ten katılımın sağlandığı ve çevre uzmanlarının görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, Van Gölü’nün korunması ve bu süreçte yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantıda; Van Gölü Çevre Koruma Kanunu taslağı, turizm bölgesinin alt yapısının kurulması, Van Gölü dip taraması, Van Gölü çevresinde hayvansal atıklara yönelik düzenlemelerin yapılması, hayvansal atıkların değerlendirilmesi, Van Gölü’nde gemi ulaşımı ve taşımacılığı, kirliliğin azaltılması, atık su arıtma tesislerinin planlanması ve yatırımları, sıfır atık yönetimine ilişkin belediye uygulamaları, eğitim çalışmaları, katı atık düzenli depolama sahalarının planlanması ve yatırımları, denetim ve izleme konuları üzerinde yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı ile ilgili bilgi veren Başkan Geylani, “Van Gölü’nün korunmasına yönelik kapsamlı ikinci toplantıyı gerçekleştirdik. Van Gölü’nün korunması ve temiz kalması için ikinci toplantıyı düzenleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'a teşekkür ederim. Van Gölü’nün temizliğinin sadece bir paydaş ile yapılamayacağını ilettik. Van Gölü’nü ancak ve ancak tüm belediyeler, STK’lar ve diğer tüm paydaşların ortak gayreti ile kurtarabiliriz. Van Gölü’ndeki temizliğin sürekliliğinin sağlanması için gerekli ekip ve ekipmanların kullanımı konusunda çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerçekleşen toplantıda son alınan kararlardan sonra hazırlanan eylem planının onaylanması ile Van Gölü koruma altına alınarak temizlenecek ve Van Gölü’nün kirletilmesine müsaade edilmeyecek. Biz de bu kapsamda mevcut arıtma tesisimizin revize çalışmalarına başladık. Yaklaşık 30 yıllık bir problem olan ve Van Gölü’ne akan atık suların da arıtma tesisine bağlanması çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeni yapılan altyapı çalışmamızı bu senenin sonunda bitirerek Van Gölü’ne hiçbir şekilde atık suyun akmasına izin vermeyeceğiz. Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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