Batan tekneyle ilgili 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Van Gölü’nde içerisinde göçmenlerinde bulunduğu batık tekneyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6’ı adliyeye çıkarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları günlerdir devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 6 kişinin cesedi gölden çıkarılırken, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam etti.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında tekneden yüzerek kıyıya çıkan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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