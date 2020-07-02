Batan tekne ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü bugün adliyeye çıkarıldı (2)

'Anneannem ve ben'

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<br>4 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI<br>Van'da, 5 gün önce, içinde yaklaşık 55-60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş ile Mehmet Sami Akbaş ve Cüneyt Akbaş tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <br>Öte yandan, emniyetteki sorgusu devam eden 7 kişinin ise yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-07-02 21:48:02<br>

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