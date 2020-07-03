<br>Van'da 60 kaçak göçmenin hayıtını kaybettiği batık teknenin, Sualtı Tespit Cihazı ile Çarpanak Adası'na yakın bir yerde tespit edildiği öğrenildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Van <br>2020-07-03 11:29:47<br>
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