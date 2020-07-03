İpekyolu’nda metruk yapılar bir bir ortadan kaldırılıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediyeye bağlı Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım ve Kaçak Yapılar Şefliği ekipleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda daha önce tespitleri yapılan, görüntü kirliliğine neden olan bakımsız, yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan metruk binalar için yasal işlem başlattı. Kentsel dönüşüm kapsamında 2 ay içerisinde Bahçıvan, Şerefiye, Halilağa, Ali Paşa ile Cevdetpaşa ve Hatuniye mahallelerinde toplam 30 hasarlı yapının yıkım işlemleri gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yapıldı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipler, bir yandan yıkım çalışmalarına devam ederken, ‘İş Güvenliği ve Sağlığı’ kapsamında da yeni ruhsat verilen inşaatlarda gerekli denetimleri yapıyor.

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